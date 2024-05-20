Опрос: Каждый пятый россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет

При этом еще 2% опрошенных признались, что просили о дополнительном отпуске, но им его не предоставили.

В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле или октябре. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы. Там отметили, что выгода возможна двух видов: больше дней отдыха или больше денег. Лучше всего уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В текущем году это июль и октябрь. Также гражданам посоветовали включить выходные в отпуск – так будет начислено больше денег, передает «Радиоточка НСН».

