Опрос: Каждый пятый россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет
Каждый пятый работающий россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет, говорится в исследовании SuperJob.
Так, за 2023 год 18% россиян брали отпуска без сохранения заработной платы. Среди главных причин – свадьба и другие «семейные обстоятельства».
При этом еще 2% опрошенных признались, что просили о дополнительном отпуске, но им его не предоставили.
В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле или октябре. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы. Там отметили, что выгода возможна двух видов: больше дней отдыха или больше денег. Лучше всего уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В текущем году это июль и октябрь. Также гражданам посоветовали включить выходные в отпуск – так будет начислено больше денег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru