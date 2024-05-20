Участников СВО включили в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Отмечается, что участниками указанной программы также могут стать члены семей лиц, погибших в ходе в СВО.

В сообщении говорится, что из «Дальневосточной и арктической ипотеки» исключили требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников.

«До девяти млн рублей увеличен максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья, готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода в случае, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 кв. метров», - указали в министерстве.

Ранее Минфин РФ предложил повысить ставку по льготной семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12%, пишут «Известия».

