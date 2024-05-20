Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Индия намерена принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии в июне. Об этом в интервью агентству PTI заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.
По его словам, Нью-Дели будет участвовать во всех важных встречах, продвигающих повестку дня «в области глобального мира, безопасности и развития».
Он также отметил, что получил приглашение не только на саммит в шШвейцарии, но и на встречу «Большой семёрки» (G7).
«Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств», - заключил Моди.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию к участию в ней, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru