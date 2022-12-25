Устюгов объяснил конфликт с Большуновым в гонке Кубка России

Победу в гонке завоевал Александр Терентьев. После финиша Устюгов отказался жать руку Большунову.

«Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха, и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: „Саня, хорош так делать, это некрасиво“, и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески», — объяснил Сергей Устюгов.

Ранее сообщалось, что правительство России выплатит Александру Большунову более 16 миллионов рублей от за выступления на Олимпиаде в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

