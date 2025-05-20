Вяльбе фразой о «Жигулях» объяснила, почему не верит в российские лыжи
Импортозамещение в ряде зимних видов спорта, в частности в лыжных гонках, в России невозможно из-за отставания в производстве специализированного оборудования. Об этом заявила глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам импортозамещения в сфере физической культуры.
По ее словам, уровень производства лыж в стране остается крайне низким, а сами изделия относятся к высокотехнологичной продукции. Вяльбе подчеркнула, что практически все профессиональные лыжи производятся в Австрии, и в условиях современной конкуренции российским компаниям крайне сложно выйти на аналогичный уровень.
Она добавила, что хотя существует стремление поддержать отечественных производителей, в некоторых случаях это попросту нереалистично. В качестве примера Вяльбе привела автомобильную отрасль, отметив, что, по ее мнению, российские модели пока не соответствуют необходимым требованиям.
«Условно, «Жигули» я себе покупать не хочу. Потому что эта машина еще пока не готова», — сказала она.
Глава ФЛГР также указала на технологическую пропасть, отметив, что на разработку продукции уровня ведущих мировых брендов, таких как Fischer, может уйти несколько десятилетий. По ее словам, даже в Китае, где налажен выпуск широчайшего ассортимента товаров, лыжи массово не производятся, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США заявили об угрозе со стороны ядерных и космических разработок России
- Вяльбе фразой о «Жигулях» объяснила, почему не верит в российские лыжи
- Захарова: Делегация Украины в Стамбуле не говорила на украинском языке
- Прощание с Юрием Владимировым пройдет в Большом театре 22 мая
- СК возбудил уголовное дело против учредителя «Медузы» Тимченко
- В Москве скорректируют стоимость проезда на общественном транспорте
- Рубио допустил ужесточение санкций против России
- Теннисист Медведев рассказал, что заставит его завершить карьеру
- Минюст заявил, что инопланетяне могут быть признаны иноагентами
- «Магнит» объявил о покупке 81% акций «Азбуки вкуса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru