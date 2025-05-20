Вяльбе фразой о «Жигулях» объяснила, почему не верит в российские лыжи

Импортозамещение в ряде зимних видов спорта, в частности в лыжных гонках, в России невозможно из-за отставания в производстве специализированного оборудования. Об этом заявила глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам импортозамещения в сфере физической культуры.

По ее словам, уровень производства лыж в стране остается крайне низким, а сами изделия относятся к высокотехнологичной продукции. Вяльбе подчеркнула, что практически все профессиональные лыжи производятся в Австрии, и в условиях современной конкуренции российским компаниям крайне сложно выйти на аналогичный уровень.

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Она добавила, что хотя существует стремление поддержать отечественных производителей, в некоторых случаях это попросту нереалистично. В качестве примера Вяльбе привела автомобильную отрасль, отметив, что, по ее мнению, российские модели пока не соответствуют необходимым требованиям.

«Условно, «Жигули» я себе покупать не хочу. Потому что эта машина еще пока не готова», — сказала она.

Глава ФЛГР также указала на технологическую пропасть, отметив, что на разработку продукции уровня ведущих мировых брендов, таких как Fischer, может уйти несколько десятилетий. По ее словам, даже в Китае, где налажен выпуск широчайшего ассортимента товаров, лыжи массово не производятся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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