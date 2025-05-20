Вяльбе фразой о «Жигулях» объяснила, почему не верит в российские лыжи

Она добавила, что хотя существует стремление поддержать отечественных производителей, в некоторых случаях это попросту нереалистично. В качестве примера Вяльбе привела автомобильную отрасль, отметив, что, по ее мнению, российские модели пока не соответствуют необходимым требованиям.

«Условно, «Жигули» я себе покупать не хочу. Потому что эта машина еще пока не готова», — сказала она.

Глава ФЛГР также указала на технологическую пропасть, отметив, что на разработку продукции уровня ведущих мировых брендов, таких как Fischer, может уйти несколько десятилетий. По ее словам, даже в Китае, где налажен выпуск широчайшего ассортимента товаров, лыжи массово не производятся, передает «Радиоточка НСН».

