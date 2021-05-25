Песков заявил, что Путину «не до хоккея»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет возможности полноценно следить за игрой сборной России по хоккею на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
По его словам, всему виной график российского лидера, из-за которого Путину «не до хоккея» и он может лишь «глянуть на то, что происходит на экране во время игры».
«Если речь идёт о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует», - отметил представитель Кремля.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России выиграла у сборных Чехии и Великобритании, и проиграла команде Словакии, сообщает «Свободная пресса». После трёх матчей подопечные Валерия Брагина набрали шесть очков и занимают второе место в группе А.
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