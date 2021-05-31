Российские хоккеисты обыграли Швецию и вышли в плей-офф ЧМ-2021
Сборная России обыграла шведскую команду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и завоевала путевку в плей-офф турнира. Об этом сообщает «Интерфакс».
Встреча, которая проходила в Олимпийском спортивном центре Риги, завершилась со счетом 3:2. Основное время матча завершилось ничьей, однако серия буллитов позволила россиянам выиграть.
В команде Швеции отличились Йеспер Фреден и Виктор Олофссон. Среди победителей две шайбы с разницей в 12 секунд забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов.
По итогам матча российская сборная заняла первое место в группе А, у команды в запасе 14 очков. Швеция с 10 баллами расположилась на пятом месте в турнирной таблице. Команда не попала в плей-офф впервые в истории турнира.
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