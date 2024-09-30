ВЦИОМ: Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз

В России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Соответствующие данные показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что почти за два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (2005 год – 19%, 2024 год – 4%). Согласно исследованию, специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).

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Подчеркивается, что тех, кто следит за футболом время от времени, больше среди мужчин – 22% против 15% среди женщин.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная России по футболу сможет вернуться на международные турниры после окончания специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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