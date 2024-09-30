ВЦИОМ: Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз

В России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Соответствующие данные показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что почти за два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (2005 год – 19%, 2024 год – 4%). Согласно исследованию, специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).