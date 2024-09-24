Леонид Слуцкий отказался от работы в футбольной сборной Китая

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не намерен работать в сборной Китая. Об этом российский специалист рассказал на пресс-конференции.

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Слуцкий намекнул, что на него выходили представители китайской сборной.

«Я люблю "Шанхай Шэньхуа" и наших фанатов... Я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — заявил тренер.

Леонид Слуцкий возглавляет китайскую команду с декабря 2023 года, напоминает Ura.ru. «Шанхай Шэньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Китая с 67 очками в 26 играх.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КитайФутболЛеонид Слуцкий

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