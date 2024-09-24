Леонид Слуцкий отказался от работы в футбольной сборной Китая

Слуцкий намекнул, что на него выходили представители китайской сборной.

«Я люблю "Шанхай Шэньхуа" и наших фанатов... Я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — заявил тренер.

Леонид Слуцкий возглавляет китайскую команду с декабря 2023 года, напоминает Ura.ru. «Шанхай Шэньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Китая с 67 очками в 26 играх.

