Колосков: Сборную Россию по футболу вернут в международные турниры после СВО

Он уточнил, что, по его прогнозу, это произойдёт через два года после окончания СВО.

«Мой личный расчёт такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут», — отметил Колосков.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что боится, что российскую национальную команду могут не вернуть на международные турниры «ещё лет 10», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

