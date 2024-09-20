Колосков: Сборную Россию по футболу вернут в международные турниры после СВО

Сборная России по футболу сможет вернуться на международные турниры после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

Он уточнил, что, по его прогнозу, это произойдёт через два года после окончания СВО.

«Мой личный расчёт такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут», — отметил Колосков.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что боится, что российскую национальную команду могут не вернуть на международные турниры «ещё лет 10», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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