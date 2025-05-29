Вторые Игры будущего пройдут в ОАЭ с 18 по 23 декабря 2025 года

Отмечается, что Абу-Даби был выбран в силу того, что этот город «не просто принимает мероприятия, а выводит их на новый уровень». Пройдут соревнования в Национальном выставочном центре (ADNEC).

«Физический и цифровой миры столкнутся в Абу-Даби на «Играх будущего», и это будет нечто эпическое», - говорится в сообщении.

«Игры Будущего» - это фиджитал-турнир, участники которого сначала соревнуются в компьютерных симуляторах, а затем на реальных спортплощадках. Первые такие соревнования прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

