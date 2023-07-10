Второй этап Tenzor International Cup 2023 определил победителей регаты

Итоги второго этапа международной серии парусных регат подвели 9 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. За призовые медали боролись 26 экипажей из 15 российских регионов, а также Белоруссии и Сербии.

Так, все три гоночных дня яхтсмены вели тактическую борьбу на Пестовском водохранилище в Подмосковье. За 24 гонки было немало фальстартов и досадных финишей в конце пелотона, что приводило к неоднократной смене позиционной расстановки команд в классификации.

В Подмосковье завершился первый этап международной серии парусных регат

После первого гоночного дня в лидеры вышла команда Nord Константина Носова, но им не удалось удержать позицию до финиша, и по итогам экипаж оказался на девятом месте. В свою очередь стабильность сыграла на пользу команде «Ахмат», которая с большим запасом выиграла второй этап Tenzor International Cup 2023. Команда забрала главный приз – это тур в фешенебельный пятизвездочный отель во Франции.

При этом за второе и третье место шла ожесточенная борьба. Команды, сменяя друг друга, до финальной гонки не могли гарантировать себе призовое место. Однако удача повернулась к «Русским Богатырям» Игоря Рытова, они завоевали «серебро». В свою очередь команда из Сербии ZID art Sailing Team завоевала бронзовые медали этапа. Взять реванш и побороться за зачетные очки заключительного третьего этапа Tenzor Cup 2023 участники смогут с 7 по 10 сентября в Tenzor Sailing Club.

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ФОТО: Tenzor International Cup 2023
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