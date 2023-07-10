Второй этап Tenzor International Cup 2023 определил победителей регаты

Итоги второго этапа международной серии парусных регат подвели 9 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. За призовые медали боролись 26 экипажей из 15 российских регионов, а также Белоруссии и Сербии.

Так, все три гоночных дня яхтсмены вели тактическую борьбу на Пестовском водохранилище в Подмосковье. За 24 гонки было немало фальстартов и досадных финишей в конце пелотона, что приводило к неоднократной смене позиционной расстановки команд в классификации.