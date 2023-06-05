В Подмосковье завершился первый этап международной серии парусных регат

24 команды и более сотни яхтсменов из 15 городов России, Сербии и ближнего зарубежья приняли участие в первом этапе международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023. Как сообщили организаторы, регата в акватории Пестовского водохранилища проходила на базе яхт-клуба Tenzor Sailing Club при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта.

Три гоночных дня со 2 по 4 июня прошли на контрастах погоды, сделав регату непредсказуемой и по-спортивному интересной. По словам участников, в пятницу гонки прошли в условиях слабого ветра, которые очень сложно было предугадать. Второй гоночный день встретил участников экстремальными погодными условиями, когда температура воздуха упала с 20 до 8 градусов, а северный порывистый ветер и постоянный дождь всерьёз усложнили соревновательные условия. Заключительный гоночный день стал самым интригующим и волнительным. На акваторию Пестовского водохранилища пришёл устойчивый северо-западный ветер 7-9 узлов и потеплело. Всего за три дня первого этапа Tenzor International Cup 2023 удалось провести 24 гонки.

По итогам, победу одержала команда Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова. «Серебро» завоевала команда PAVETRA, а её рулевая Александра Чичерова выиграла неофициальный женский зачёт. Тройку призеров первого этапа замкнула команда «Ахмат». Хорошую динамику по ходу регаты продемонстрировали команды Russo Trans Юрия Морозова и ZID art Sailing Team Зорана Пауновича (Сербия), заняв четвертое и пятое итоговое места соответственно.

Второй из четырех этапов серии Tenzor International Cup 2023 соберёт яхтсменов на акватории Пестовского водохранилища с 6 по 9 июля.

