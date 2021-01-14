Гимн незаменим? Авербух и Губерниев о «Катюше» для спортсменов

Спортсмен, тренер и телекомментатор в эфире НСН поспорили, уместно ли заменять национальный гимн страны какой-либо другой песней.

Российский гимн на международных соревнованиях на ближайшие два года может заменить песня «Катюша». С таким предложением выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России. Глава комиссии, фехтовальщица Софья Великая объяснила выбор композиции тем, что песню знают во всем мире, а также «ее любят дети».

Российский фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН рассказал, как относится к такому предложению спортсменов.

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«Гимн заменять невозможно, других таких песен нет. Нам нужно просто пройти этот тяжелый период. Каждый из нас будет петь российский гимн и замену не надо искать ни на какое время», - отметил фигурист и тренер.

В свою очередь, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН вызвался лично спеть эту песню для замены гимна.

«"Катюша" - прекрасная песня. У меня есть своя группа GuberBand, и мы исполним эту песню, она будет звучать на всех крупнейших мировых соревнованиях. Я спел в Большом театре и с удовольствием спою "Катюшу" для нашей национальной сборной», - заявил он.

Заведующий кафедрой конькобежного спорта и фигурного катания университета имени Лесгафта, тренер Евгения Плющенко, профессор Алексей Мишин назвал «Катюшу» приемлемым вариантов для замены российского гимна на два ближайших года.

Он добавил в разговоре с НСН, что если Олимпийский комитет не одобрит «Катюшу», то можно предложить ему рассмотреть какую-нибудь классическую композицию.

Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.

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ФОТО: Алексей Филиппов//РИА Новости
ТЕГИ:ДопингСпортсменыОлимпиадаГимн России
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