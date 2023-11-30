Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона объявила о приостановке членства в организации Федерации баминтона России.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / лексей Даничев
ТЕГИ:РоссияСпортсменыСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры