Сразу семеро теннисистов из Бельгии дисквалифицированы за договорные матчи
Сразу семеро теннисистов из Бельгии дисквалифицированы и оштрафованы из-за договорных матчей. О таком решении объявило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
Речь идёт о продолжении темы нелегального синдиката по организации договорных матчей в Бельгии. Уголовное дело о его деятельности было недавно завершено. Организатор структуры Григор Саргсян был приговорён к пяти годам лишения свободы.
Среди подпавших под санкции наивысшее место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимал Артур де Гриф (113). Спортсмены отстранены от соревнований на сроки от двух лет и семи месяцев до четырех лет и 10 месяцев. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», размер штрафов оставил от 30 до 45 тысяч долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru