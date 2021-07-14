Российским спортсменам дали памятку, как вести себя на Олимпиаде
Российским спортсменам выдали памятку, в которой содержится инструкция, как отвечать на вопросы СМИ на Олимпийских играх в Токио, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
Олимпийцам рекомендовали оставлять вопросы о политике «без комментариев», а в разговоре о харассменте говорить, что «с этим никогда не сталкивались». Кроме того, спортсменам посоветовали следить за тем, что они публикуют в социальных сетях и с кем общаются в комментариях.
В Олимпийском комитете России подтвердили эту информацию. Отмечается, что олимпийцы уже подверглись буллингу в интернете, пишет телеканал «360».
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