В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня

Торжественная церемония прибытия олимпийского огня началась в парке Комадзава в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед стартом мероприятия у стадиона собрался митинг протеста против проведения Олимпиады. Активисты вышли с лозунгами «Прекратить Олимпиаду!», «Мы против Олимпиады!».

Открыла церемонию губернатор Токио Юрико Коике, она приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу. Огонь зажгли в 2020 году в Греции и доставили в Японию. Из-за переноса Игр на 2021 год эстафета началась 25 марта этого года в префектуре Фукусима. За это время огонь пронесли по 46 из 47 префектур Японии.

Губернатор вынуждена была повысить голос во время своего обращения из-за выкриков противников Олимпиады, передает агентство.

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На церемонии также объявят начало эстафеты по столичной префектуре. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады.

Вместе с тем за две недели до Олимпиады японское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа. Решение было связано с ростом темпов заболеваемости коронавирусом.

ОИ в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Между тем оргкомитет Олимпиада задумался о проведении части соревнований без болельщиков, передает РИА ФАН.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОлимпиадаТокио
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