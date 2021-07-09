В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня

Торжественная церемония прибытия олимпийского огня началась в парке Комадзава в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед стартом мероприятия у стадиона собрался митинг протеста против проведения Олимпиады. Активисты вышли с лозунгами «Прекратить Олимпиаду!», «Мы против Олимпиады!».

Открыла церемонию губернатор Токио Юрико Коике, она приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу. Огонь зажгли в 2020 году в Греции и доставили в Японию. Из-за переноса Игр на 2021 год эстафета началась 25 марта этого года в префектуре Фукусима. За это время огонь пронесли по 46 из 47 префектур Японии.

Губернатор вынуждена была повысить голос во время своего обращения из-за выкриков противников Олимпиады, передает агентство.