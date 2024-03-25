Все игры 22 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта

Очередной тур Российской Премьер-лиги пройдёт с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба турнира.

Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Первыми на поле выйдут московское «Динамо» и «Ростов», а заключительным матчем станет встреча столичного «Локомотива» и «Краснодара».

В РПЛ заявили, что все игры 22 тура будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Также отмечается, что какие-либо решения о возможных ограничениях посещаемости будут принимать власти регионов.

Ранее группа «Пикник», которая должна была выступить «Крокус Сити Холле» 22 марта, объявила о намерении провести вечер памяти жертв теракта и направить все вырученные от концерта средства пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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