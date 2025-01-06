Вратарь сборной РФ Сафонов выделил деньги на ликвидацию разлива мазута

Голкипер футбольной сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на Российский футбольный союз сообщает Telegram-канал Shot.

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В своём видеообращении футболист рассказал, что в детстве часто отдыхал с дедушкой в санатории под Анапой. Он отметил, что в настоящее время находится далеко, поэтому лично помочь в устранении последствий крушения невозможно.

«Поэтому организовать поездку для волонтёров, перечислить деньги - это единственное правильное решение для меня», - отметил Сафонов.

Точная сумма перечисленных средств не разглашается.

Ранее в главке МСЧ по Краснодарскому краю заявили, что более 5,5 тысячи птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из-за крушения танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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