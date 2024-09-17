СМИ раскрыли размер зарплаты Сафонова в «Пари Сен-Жермен»
Российский голкипер Матвей Сафонов зарабатывает во французском клубе «Пари Сен-Жермен» 400 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, зарплата россиянина в два раза меньше, чем у основного вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы. Уточняется, что итальянец получает 849 тысяч евро в месяц.
Также отмечается, что сумма трансфера Сафонова составила 20 млн евро.
Ранее бывший одноклубник Сафонова Даниил Уткин, ныне играющий за «Ахмат», заявил, что в «Пари Сен-Жермен» или «Барселоне» может выступать любой игрок академии ФК «Краснодар», сообщает RT.
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