Врачи запретили фигуристке Медведевой выходить на лед

По словам спортсменки, она пытается справиться с недугом, а симптомы возникают на нервной почве. «Знаю, что со мной все нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет еще как», — отметила Медведева.

Напомним, что после ухода из большого спорта фигуристка не только ведет YouTube-канал, но также выступает в ледовых шоу и участвует в телепроектах.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров войдет в жюри проекта «Народный ледниковый период».

