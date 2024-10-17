Врачи запретили фигуристке Медведевой выходить на лед

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева призналась на своем YouTube-канале, что медики запретили ей тренироваться из-за проблем с сердцем.

Фигуристка Шанаева пожаловалась на угрозы в соцсетях

По словам спортсменки, она пытается справиться с недугом, а симптомы возникают на нервной почве. «Знаю, что со мной все нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет еще как», — отметила Медведева.

Напомним, что после ухода из большого спорта фигуристка не только ведет YouTube-канал, но также выступает в ледовых шоу и участвует в телепроектах.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров войдет в жюри проекта «Народный ледниковый период».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗапретВрачиСпортсменыСпортФигурное КатаниеЕвгения Медведева

Горячие новости

Все новости

партнеры