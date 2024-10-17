Врачи запретили фигуристке Медведевой выходить на лед
Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева призналась на своем YouTube-канале, что медики запретили ей тренироваться из-за проблем с сердцем.
По словам спортсменки, она пытается справиться с недугом, а симптомы возникают на нервной почве. «Знаю, что со мной все нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет еще как», — отметила Медведева.
Напомним, что после ухода из большого спорта фигуристка не только ведет YouTube-канал, но также выступает в ледовых шоу и участвует в телепроектах.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров войдет в жюри проекта «Народный ледниковый период».
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