Фигуристка Шанаева пожаловалась на угрозы в соцсетях
Российская спортсменка, фигуристка Елизавета Шанаева заявила в интервью порталу Sport24, что получала угрозы в соцсетях.
По словам россиянки, выпады в ее адрес начались тогда, когда она случайно порезала ногу другой российской фигуристке Аннабель Морозов лезвием конька на разминке. «Люди писали: “Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель”», — призналась спортсменка.
Шанаева отметила, что не общается с конкуренткой, хотя и раньше дружбы между спортсменками не было.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы-2020, победитель финала мирового Гран-при в одиночном катании, российская фигуристка Алена Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал перспективным направлением производство российских тканей
- Пентагон: США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации
- СМИ: Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятков лет
- Сестра жертв убийства в Тольятти опровергла слухи о семейных конфликтах
- Путин назвал уровень безработицы рекордно низким
- Фигуристка Шанаева пожаловалась на угрозы в соцсетях
- В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья
- Путин запустил серийное производство Lada Aura на заводе АвтоВАЗ
- Министр обороны Израиля заявил о готовности нанести «смертоносный» удар по Ирану
- Челябинского полицейского обвиняют в посредничестве во взятке на 3,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru