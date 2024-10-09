Фигуристка Шанаева пожаловалась на угрозы в соцсетях

По словам россиянки, выпады в ее адрес начались тогда, когда она случайно порезала ногу другой российской фигуристке Аннабель Морозов лезвием конька на разминке. «Люди писали: “Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель”», — призналась спортсменка.

Шанаева отметила, что не общается с конкуренткой, хотя и раньше дружбы между спортсменками не было.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы-2020, победитель финала мирового Гран-при в одиночном катании, российская фигуристка Алена Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания.

