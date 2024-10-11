Костомаров станет членом жюри шоу «Народный ледниковый период»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров войдет в жюри проекта «Народный ледниковый период». Об этом заявил продюсер шоу Илья Авербух.
«Он внутри проекта, это для него важно. И всем, кто катается, всем, кто его слушает его слова, они имеют дополнительную мотивационную значимость», — рассказал Авербух журналистам, подчеркнув, что проект — «больше чем развлекательное шоу».
Также членом жюри станет супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина.
Между тем режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове, пережившем ампутацию стоп и кистей рук после болезни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посмертную психиатрическую экспертизу назначили убийце супругов в Долгопрудном
- США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС
- В Балтийском море загорелся нефтяной танкер
- Костомаров станет членом жюри шоу «Народный ледниковый период»
- Песков: Путин кратко переговорил с президентом Пакистана
- Нобелевская премия мира присуждена борцам с ядерным оружием из Японии
- Глава Минздрава рассказал о наработках России по вакцине против вируса Марбург
- В Татарстане при столкновении двух автобусов погибли два человека
- В России на строительство федеральных автодорог направят 853 млрд рублей
- Сбербанк: число заявок девелоперов на финансирование проектов сократилось вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru