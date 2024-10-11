Костомаров станет членом жюри шоу «Народный ледниковый период»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров войдет в жюри проекта «Народный ледниковый период». Об этом заявил продюсер шоу Илья Авербух.

«Он внутри проекта, это для него важно. И всем, кто катается, всем, кто его слушает его слова, они имеют дополнительную мотивационную значимость», — рассказал Авербух журналистам, подчеркнув, что проект — «больше чем развлекательное шоу».

Также членом жюри станет супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина.

Между тем режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове, пережившем ампутацию стоп и кистей рук после болезни.

