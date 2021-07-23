Врачи подтвердили солнечный удар у российской лучницы
23 июля 202108:10
Врачи диагностировали у российской лучницы Светланы Гомбоевой солнечный удар, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что спортсменка в порядке, сейчас она направляется на спортивную базу. «Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — рассказала ее партнерша по команде Ксения Перова.
Ранее стало известно, что российская лучница Светлана потеряла сознание во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука в Токио.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru