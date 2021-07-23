Врачи подтвердили солнечный удар у российской лучницы

Врачи диагностировали у российской лучницы Светланы Гомбоевой солнечный удар, сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что спортсменка в порядке, сейчас она направляется на спортивную базу. «Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — рассказала ее партнерша по команде Ксения Перова.

Ранее стало известно, что российская лучница Светлана потеряла сознание во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука в Токио.

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ФОТО: РИА Новости
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