Врач объяснила удаление трахеостомы у Костомарова

По её мнению, в нынешнем положении спортсмена это уже можноь назвать шагом к улучшению, так как до удаления трахеостомы он не мог дышать самостоятельно.

«Трахеостому ставят тяжёлым пациентам, когда они не могут дышать сами. Если Костомарова отключили от неё, значит, он задышал сам», — указала Ярцева.

Она отметила, что пока неизвестно, как работают остальные функции его организма, к тому же не стоит забывать, что «он перенёс два инсульта», может ли говорить и видеть как раньше.

Ранее главврач больницы «Коммунарка» Денис Проценко заявил, что при поступлении в больницу надежды на то, что Костомаров выживет, были минимальными, сообщает НСН.