Врач объяснила удаление трахеостомы у Костомарова
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что удаление трахеостомы у фигуриста Романа Костомарова говорит о том, что он может контролировать собственное дыхание, сообщает «Вечерняя Москва».
По её мнению, в нынешнем положении спортсмена это уже можноь назвать шагом к улучшению, так как до удаления трахеостомы он не мог дышать самостоятельно.
«Трахеостому ставят тяжёлым пациентам, когда они не могут дышать сами. Если Костомарова отключили от неё, значит, он задышал сам», — указала Ярцева.
Она отметила, что пока неизвестно, как работают остальные функции его организма, к тому же не стоит забывать, что «он перенёс два инсульта», может ли говорить и видеть как раньше.
Ранее главврач больницы «Коммунарка» Денис Проценко заявил, что при поступлении в больницу надежды на то, что Костомаров выживет, были минимальными, сообщает НСН.
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