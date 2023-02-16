Главврач «Коммунарки» Проценко рассказал о лечении Костомарова

По словам медика, в течение последних двух суток органная дисфункция разрешается. Проценко выразил надежду, что эта динамика сохранится и впредь, однако что-либо прогнозировать еще рано. Врач добавил, что уже на протяжении нескольких дней спортсмен дышит самостоятельно.

Проценко напомнил, что при поступлении в больницу надежды на то, что Костомаров выживет, были минимальными. Он подчеркнул, что врачи осознавали риски осложнения после лечения, способные впоследствии потребовать хирургического вмешательства.

Ранее жена Костомарова, бронзовый призер Олимпиады фигуристка Оксана Домнина впервые рассказала о лечении супруга. Об этом сообщило агентство НСН.

