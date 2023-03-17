СМИ: Состояние Романа Костомарова улучшается
Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен находится в сознании. Костомарову удалили трахеостому — «дыхательное горло». Медики рассчитывают, что кровоснабжение фигуриста восстановится в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».
По данным издания «СтарХит», Костомарова сняли с аппарата ИВЛ, спортсмен разговаривает самостоятельно.
Как пишут «Известия», состояние фигуриста улучшилось на фоне смены схемы лечения.
В начале января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позднее стало известно, что у спортсмена обнаружили сепсис и проблемы с кровообращением. Как сообщали источники, фигуристу ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Кроме того, по данным СМИ, Костомаров перенес два инсульта.
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