СМИ: Состояние Романа Костомарова улучшается

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен находится в сознании. Костомарову удалили трахеостому — «дыхательное горло». Медики рассчитывают, что кровоснабжение фигуриста восстановится в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».

По данным издания «СтарХит», Костомарова сняли с аппарата ИВЛ, спортсмен разговаривает самостоятельно.

Как пишут «Известия», состояние фигуриста улучшилось на фоне смены схемы лечения.

В начале января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позднее стало известно, что у спортсмена обнаружили сепсис и проблемы с кровообращением. Как сообщали источники, фигуристу ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Кроме того, по данным СМИ, Костомаров перенес два инсульта.

