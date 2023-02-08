Врач назвала причину тяжелой болезни фигуриста Костомарова

Причиной тяжелой болезни олимпийского чемпиона в танцах на льду могло стать переутомление, приводит «Комсомольская правда» мнение врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Медик призвала не забывать о гигиене труда и отдыха. Напряженная работа в сложных погодных условиях требует от организма колоссальных усилий, подчеркнула специалист.

По данным СМИ, во время новогодних праздников фигурист был в турне со своим шоу. Часть спектаклей проходила на открытом воздухе.

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Нагрузка могла спровоцировать обрушение организма спортсмена, считает Павлова.

«Происходит «срыв адаптации»: это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма. В результате, например, иммунная система начинает работать неадекватно нагрузке», - пояснила специалист.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. Спортсмена поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже СМИ сообщили, что из-за сепсиса и проблем с кровообращением фигуристу ампутировали обе ноги.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортсмены
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