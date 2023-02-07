СМИ: Госпитализированному Костомарову ампутировали стопу

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

СМИ: Костомарову могут ампутировать часть ноги

По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.

«С одной ноги мертвую часть ткани удалось зачистить. На второй зона поражения оказалось большой - пришлось полностью ампутировать голеностоп», — сообщает издание.

Отмечается, что Костомаров находится в сознании и под капельницей, специалисты делают перевязки и проводят исследования.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, напоминает Ura.ru. Фигурист был подключен к ИВЛ, однако позже пришел в сознание. Как сообщали СМИ, у Костомарова начались проблемы с кровообращением, отмечает RT. Медики допускали, что спортсмену ампутируют пальцы на руках и ногах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортсменыФигурное Катание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры