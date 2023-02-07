СМИ: Госпитализированному Костомарову ампутировали стопу
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.
«С одной ноги мертвую часть ткани удалось зачистить. На второй зона поражения оказалось большой - пришлось полностью ампутировать голеностоп», — сообщает издание.
Отмечается, что Костомаров находится в сознании и под капельницей, специалисты делают перевязки и проводят исследования.
При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.
Ранее стало известно, что Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, напоминает Ura.ru. Фигурист был подключен к ИВЛ, однако позже пришел в сознание. Как сообщали СМИ, у Костомарова начались проблемы с кровообращением, отмечает RT. Медики допускали, что спортсмену ампутируют пальцы на руках и ногах.
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