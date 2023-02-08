«Только живи»: Жена госпитализированного Костомарова поздравила спортсмена с днем рождения

Костомарову в среду исполнилось 46 лет.

«Я горжусь тобой, твоим мужеством, силой, рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю. Только живи», — написала фигуристка.

Домнина поблагодарила тех, кто поддерживает ее супруга, и призвала представителей СМИ не беспокоить семью, отметив, что после выздоровления Костомаров сам пообщается с прессой, если посчитает нужным.

Романа Костомарова в январе госпитализировали с пневмонией, напоминает «Свободная пресса». Спортсмена поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Позже фигурист пришел в сознание. Отмечалось, что у Костомарова начались сепсис и проблемы с кровообращением. Впоследствии СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали обе стопы, отмечает Ura.ru.

