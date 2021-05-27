Врач: На Играх в Токио может появиться «олимпийский» штамм COVID-19

Большое количество людей, которые приедут на Игры в Токио, может серьезно осложнить эпидситуацию, а также привести к появлению нового «олимпийского» штамма коронавируса. С таким заявлением выступил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр», - заявил специалист.

«Остановите Олимпиаду!» Проведение Игр в Токио под большим вопросом

Между тем, накануне японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить Игры. В статье, опубликованной на сайте издания, отмечается, что ситуация с пандемией коронавируса угрожает общественной безопасности. Из-за этого проведение Олимпиады не представляется целесообразным.

Напомним, проведение Олимпийских игр в Токио запланировано а 23 июля-8 августа. Соревнования в прошлом году уже были перенесены на год из-за пандемии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияСпортОлимпиадаТокиоКоронавирус
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