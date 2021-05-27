Врач: На Играх в Токио может появиться «олимпийский» штамм COVID-19

Большое количество людей, которые приедут на Игры в Токио, может серьезно осложнить эпидситуацию, а также привести к появлению нового «олимпийского» штамма коронавируса. С таким заявлением выступил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр», - заявил специалист.