Воронежский «Факел» одержал первую победу в сезоне РПЛ

Футболисты воронежского «Факела» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче РПЛ

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе «Факела» голы забили Евгений Марков и Александр Долгов. Гости играли в меньшинстве с 55-й минуты.

Победа над «Пари НН» стала для «Факела» первой в текущем сезоне РПЛ.

В следующем туре воронежский клуб сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 25 августа.

Казанский футбольный клуб «Рубин» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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