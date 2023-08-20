Воронежский «Факел» одержал первую победу в сезоне РПЛ
Футболисты воронежского «Факела» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе «Факела» голы забили Евгений Марков и Александр Долгов. Гости играли в меньшинстве с 55-й минуты.
Победа над «Пари НН» стала для «Факела» первой в текущем сезоне РПЛ.
В следующем туре воронежский клуб сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 25 августа.
Казанский футбольный клуб «Рубин» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1, сообщает «Радиоточка НСН».
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