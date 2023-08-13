«Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче РПЛ

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Ворота воронежцев поразили Иван Сергеев и Густаво Мантуан.

В компенсированное ко второму тайму время судья не поставил пенальти в ворота петербуржцев. Это вызвало потасовку между игроками команд.

По итогам четырех туров «Зенит» с семью баллами находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Факел» не набрал ни одного очка и расположился на последней строчке.

В рамках четвертого тура московский футбольный клуб «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает «Радиоточка НСН».

