«Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» победил воронежский «Факел» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Ворота воронежцев поразили Иван Сергеев и Густаво Мантуан.
В компенсированное ко второму тайму время судья не поставил пенальти в ворота петербуржцев. Это вызвало потасовку между игроками команд.
По итогам четырех туров «Зенит» с семью баллами находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Факел» не набрал ни одного очка и расположился на последней строчке.
В рамках четвертого тура московский футбольный клуб «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает «Радиоточка НСН».
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