Во время матча Соболенко и Александровой в Дохе на корт выбежала кошка

Кошка выбежала на корт во время встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой на турнире WTA в Дохе.

Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко

Животное появилось на корте на матче второго круга во втором сете. В это время у Соболенко был брейк-пойнт, Александрова подавала, счет составлял 2:2. Трехцветная кошка выбежала на корт, пересекла площадку и ушла в подтрибунное помещение.

После появления животного российская теннисистка выиграла сет со счетом 6:3. По итогам матча Александрова обошла соперницу и вырвалась в третий круг турнира.

Ранее россиянка Мирра Андреева на соревнованиях в Дохе уступила словачке Ребекке Шрамковой в матче второго круга.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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