Во время матча Соболенко и Александровой в Дохе на корт выбежала кошка
Кошка выбежала на корт во время встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой на турнире WTA в Дохе.
Животное появилось на корте на матче второго круга во втором сете. В это время у Соболенко был брейк-пойнт, Александрова подавала, счет составлял 2:2. Трехцветная кошка выбежала на корт, пересекла площадку и ушла в подтрибунное помещение.
После появления животного российская теннисистка выиграла сет со счетом 6:3. По итогам матча Александрова обошла соперницу и вырвалась в третий круг турнира.
Ранее россиянка Мирра Андреева на соревнованиях в Дохе уступила словачке Ребекке Шрамковой в матче второго круга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru