Мирра Андреева вылетела из турнира в Дохе
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе. В матче второго круга 17-летняя спортсменка, посеянная под 12-м номером, уступила словачке Ребекке Шрамковой со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
Теперь Шрамкова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана в следующем круге. Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, в этом сезоне одержала одну победу на турнире WTA в одиночном разряде.
Второй круг турнира стал последним для российской теннисистки Людмилы Самсоновой, которая, посеянная под 16-м номером, проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко (6:7, 5:7).
Призовой фонд турнира в Дохе составляет $3,6 миллиона. Соревнования продолжатся до 15 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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