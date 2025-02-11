Мирра Андреева вылетела из турнира в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе. В матче второго круга 17-летняя спортсменка, посеянная под 12-м номером, уступила словачке Ребекке Шрамковой со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Теперь Шрамкова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана в следующем круге. Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, в этом сезоне одержала одну победу на турнире WTA в одиночном разряде.

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в паре

Второй круг турнира стал последним для российской теннисистки Людмилы Самсоновой, которая, посеянная под 16-м номером, проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко (6:7, 5:7).

Призовой фонд турнира в Дохе составляет $3,6 миллиона. Соревнования продолжатся до 15 февраля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры