Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко

Екатерина Александрова прошла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, победив в драматичном матче белорусскую теннисистку Арию Соболенко, занимающую первую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

Теперь счет в личных встречах между Александровой и Соболенко стал равным — 4:4.