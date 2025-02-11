Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко

Екатерина Александрова прошла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, победив в драматичном матче белорусскую теннисистку Арию Соболенко, занимающую первую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

Теперь счет в личных встречах между Александровой и Соболенко стал равным — 4:4.

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В следующем круге россиянка встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге и является седьмой среди россиянок. На ее счету пять титулов на турнирах WTA.

Турнир в Дохе, где призовой фонд составляет $3,6 млн, продлится до 15 февраля. Соревнования категории WTA-1000 считаются одними из самых престижных, уступая лишь турнирам «Большого шлема» и Итоговому турниру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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