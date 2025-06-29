В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист
Футболист подольского клуба «Парковый» Артур Калмыков скончался 28 июня во время матча чемпионата Московской области по футболу. Об этом сообщает федерация футбола Серпухова.
Трагедия произошла в ходе игры 10-го тура Лиги В-3 между командами «Парковый» и «Нара», завершившейся со счётом 7:2. Примерно в середине второго тайма у спортсмена резко ухудшилось самочувствие — он потерял сознание прямо на поле. Его вынесли за пределы поля, пытались оказать помощь, но спасти игрока не удалось.
За свою карьеру Артур Калмыков также выступал за клубы «Владычная слобода» и «Чехов-Лада».
Федерация футбола Серпухова выразила соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.
В феврале два игрока футбольной команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок скоропостижно скончались в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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