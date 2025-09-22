Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии

В ведомстве указали, что летевшие из Карелии в Калининградскую область российские МиГ-31 от согласованной воздушной трассы не отклонялись, что подтверждают средства объективного контроля, пишет RT.

Песков указал, что подобные обвинения в Москве считают пустыми и безосновательными.

«И идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряжённости, на провоцирование конфронтационной атмосферы», - заключил представитель Кремля. ​

Ранее президент США Дональд Трамп назвал большой проблемой якобы пролёт российских истребителей МиГ-31 над Эстонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

