Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии

Российское Минобороны категорически опровергло обвинения Эстонии в якобы нарушении воздушного пространства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МО Литвы намекнула на возможный удар по российскому самолету из-за МиГ-31 в Эстонии

В ведомстве указали, что летевшие из Карелии в Калининградскую область российские МиГ-31 от согласованной воздушной трассы не отклонялись, что подтверждают средства объективного контроля, пишет RT.

Песков указал, что подобные обвинения в Москве считают пустыми и безосновательными.

«И идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряжённости, на провоцирование конфронтационной атмосферы», - заключил представитель Кремля. ​

Ранее президент США Дональд Трамп назвал большой проблемой якобы пролёт российских истребителей МиГ-31 над Эстонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

