Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии
Российское Минобороны категорически опровергло обвинения Эстонии в якобы нарушении воздушного пространства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ведомстве указали, что летевшие из Карелии в Калининградскую область российские МиГ-31 от согласованной воздушной трассы не отклонялись, что подтверждают средства объективного контроля, пишет RT.
Песков указал, что подобные обвинения в Москве считают пустыми и безосновательными.
«И идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряжённости, на провоцирование конфронтационной атмосферы», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал большой проблемой якобы пролёт российских истребителей МиГ-31 над Эстонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бачурин объяснил отсутствие Киркорова среди гостей на «Интервидении»
- Контроль за курильщиками в подъезде предложили возложить на УК
- Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»
- Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии
- Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов
- Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО
- Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае
- Осенний призыв в РФ пройдет с реестром воинского учета и электронными повестками
- В России на развитие электроники заложили свыше 250 млрд рублей на трехлетку
- ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru