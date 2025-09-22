Осенний призыв в РФ пройдет с реестром воинского учета и электронными повестками
Осенняя призывная кампания в армию в России в 2025 году пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Он отметил, что информационная система - это по сути база данных граждан, подлежащих воинскому учету. Она позволяет военкоматам содержать данные учета в актуальном состоянии.
Цимлянский подчеркнул, что это позволит призывным комиссиям в том числе предоставлять отдельные виды отсрочек от призыва без личной явки граждан в случае наличия достаточных сведений в государственной информационной системе.
Кроме того, замначальника управления рассказал, что для оповещения призывникам будут направлять электронные повестки, в то же время ВС РФ не отказались от бумажных повесток, «они по-прежнему юридически значимы».
Ранее в России изменили правила призыва на срочную службу, теперь решение об отправке призывника в часть будет распространяться на две призывные кампании.
