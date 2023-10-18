Во Франции призвали лишить Карима Бензема гражданства и «Золотого мяча»
Депутат французского Национального собрания Валери Буайе призвала лишить форварда саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема гражданства Франции и награды «Золотой мяч», если подтвердятся связи спортсмена с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России). Об этом парламентарий написала в социальной сети X.
Ранее Бензема опубликовал пост в поддержку жителей сектора Газа. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил футболиста в связях с «Братьями-мусульманами». Позже пресс-служба министра заявила, что позиция форварда представляет «смутный сигнал со стороны спортсмена, который он подает для подобной аудитории».
«Если ... Бензема связан с организацией "Братья-мусульмане", то я прошу санкций, в частности, лишения его гражданства Франции. Необходимо срочно действовать против тех, кто постоянно угрожает нашей стране», — написала Буайе.
Также депутат призвала лишить футболиста «Золотого мяча». Как отметила Буайе, нельзя «смириться» с тем, что настолько известный человек «может опозорить и предать» Францию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru