Во Франции призвали лишить Карима Бензема гражданства и «Золотого мяча»

Ранее Бензема опубликовал пост в поддержку жителей сектора Газа. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил футболиста в связях с «Братьями-мусульманами». Позже пресс-служба министра заявила, что позиция форварда представляет «смутный сигнал со стороны спортсмена, который он подает для подобной аудитории».

«Если ... Бензема связан с организацией "Братья-мусульмане", то я прошу санкций, в частности, лишения его гражданства Франции. Необходимо срочно действовать против тех, кто постоянно угрожает нашей стране», — написала Буайе.

Также депутат призвала лишить футболиста «Золотого мяча». Как отметила Буайе, нельзя «смириться» с тем, что настолько известный человек «может опозорить и предать» Францию.

