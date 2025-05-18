«Спартак» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу со счетом 2:0 над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена». На 22-й минуте полузащитник «Самары» Владислав Шитов срезал мяч в свои ворота, открыв счёт в пользу красно-белых. Уже на 42-й минуте преимущество москвичей удвоил нападающий Пабло Солари, реализовавший пенальти.
Благодаря этой победе «Спартак», набрав 54 очка после 29 туров и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Однако у соседей по турнирной таблице ЦСКА (55 очков) и «Динамо» (53 очка) на матч меньше. «Крылья Советов» с 30 баллами остаются на десятой строчке. Лидером чемпионата по-прежнему остаётся «Краснодар», у которого 64 очка.
В следующем, заключительном туре сезона, «Спартак» примет дома «Химки», а «Крылья Советов» сыграют на выезде против воронежского «Факела». Оба матча состоятся 24 мая.
Накануне футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 2:1, благодаря чему оторвался от «Зенита» на четыре очка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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