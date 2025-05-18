Минкультуры: Любимова не поехала на инаугурацию папы из-за проблем с маршрутом

Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы римского Льва XIV из-за технических трудностей с согласованием воздушного маршрута. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

В Ватикане началась интронизация нового папы Римского

В ведомстве уточнили, что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтифика — папы римского Льва XIV и интронизационной мессе возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский.

Церемония интронизации главы католической церкви прошла 18 мая в Ватикане. Новому папе были вручены традиционные символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий, представляющий собой шерстяную ленту, украшенную вышитыми крестами. На торжественной церемонии присутствовали представители более 150 делегаций из разных стран. Среди гостей также были лидеры примерно 30 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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