Минкультуры: Любимова не поехала на инаугурацию папы из-за проблем с маршрутом
Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы римского Льва XIV из-за технических трудностей с согласованием воздушного маршрута. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.
В ведомстве уточнили, что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтифика — папы римского Льва XIV и интронизационной мессе возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский.
Церемония интронизации главы католической церкви прошла 18 мая в Ватикане. Новому папе были вручены традиционные символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий, представляющий собой шерстяную ленту, украшенную вышитыми крестами. На торжественной церемонии присутствовали представители более 150 делегаций из разных стран. Среди гостей также были лидеры примерно 30 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru