СК организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале
Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В сообщении отмечается, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Махачкале подростки объединяются в группы для совершения противоправных действий, включая организацию массовых драк. По данному факту следственные органы регионального управления Следственного комитета России по Республике Дагестан провели процессуальную проверку.
Глава СК РФ дал поручение руководителю ведомства в Дагестане Дмитрию Беляеву представить доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах.
В конце апреля стало известно, что двоих учеников девятого класса, избивших восьмиклассника в столичной школе №2120, отчислили из школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
- Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента
- Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом
- Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции
- «Спартак» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
- IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола
- Минкультуры: Любимова не поехала на инаугурацию папы из-за проблем с маршрутом
- СК организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале
- СМИ: Минимум 11 человек погибли в результате теракта в Сомали
- Французский телеканал назвал «характерные признаки» русского шпиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru