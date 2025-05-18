СК организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале

В сообщении отмечается, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Махачкале подростки объединяются в группы для совершения противоправных действий, включая организацию массовых драк. По данному факту следственные органы регионального управления Следственного комитета России по Республике Дагестан провели процессуальную проверку.

Глава СК РФ дал поручение руководителю ведомства в Дагестане Дмитрию Беляеву представить доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах.

В конце апреля стало известно, что двоих учеников девятого класса, избивших восьмиклассника в столичной школе №2120, отчислили из школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

