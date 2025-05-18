СМИ: как минимум 11 человек погибли в результате теракта в Сомали

В публикации издания в социальной сети X сообщается, что по меньшей мере 11 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в военном лагере новобранцев в Могадишо.

22 апреля около города Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир группа боевиков открыла огонь по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

