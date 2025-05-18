СМИ: как минимум 11 человек погибли в результате теракта в Сомали
Взрыв, совершенный террористом-смертником в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Garowe.
В публикации издания в социальной сети X сообщается, что по меньшей мере 11 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в военном лагере новобранцев в Могадишо.
22 апреля около города Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир группа боевиков открыла огонь по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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