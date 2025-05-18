Французский телеканал назвал «характерные признаки» русского шпиона

В опубликованном материале перечислены характерные особенности, которые, по мнению специалистов, могут вызвать подозрения в причастности к шпионской деятельности.

Среди наиболее заметных признаков — короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид у мужчин, предположительно связанных с российской разведкой. Также внимание может привлечь спортивное телосложение и одежда в военном стиле. Еще, по данным LCI, подозрение должен вызвать человек, который задерживается в лесу возле водоемов или посещает заброшенные здания. Подозрение на связь с российскими спецслужбами может вызвать наличие у человека паспорта или иных документов, выданных в России или Беларуси, добавляет телеканал.

При этом эксперты подчеркивают, что перечисленные признаки не являются доказательством шпионской деятельности, но могут быть поводом для дополнительного контроля со стороны компетентных органов.

В конце ноября 2024 года двое из пяти граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, признали свою вину на суде в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

