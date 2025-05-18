IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола
Бывший голкипер московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Второе место в списке лучших футбольных вратарей занял итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, третье — немец Мануэль Нойер. В десятку вошли также испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф и немцы Зепп Майер и Оливер Кан.
Лев Яшин защищал ворота московского «Динамо» с 1950 по 1971 год, а с 1954 по 1967 год выступал за сборную СССР. За свою карьеру он стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз завоёвывал серебряные медали и однажды — бронзовую. Трижды становился обладателем Кубка СССР в составе клуба.
В составе национальной сборной Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960 года, а также завоевал серебро на чемпионате Европы 1964 года. Он участвовал в трёх чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), лучший результат команды — четвёртое место в 1966 году.
Яшин остаётся единственным вратарём в истории, удостоенным премии «Золотой мяч» (в 1963 году). Легендарный спортсмен скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.
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