IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Второе место в списке лучших футбольных вратарей занял итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, третье — немец Мануэль Нойер. В десятку вошли также испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф и немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

Лев Яшин защищал ворота московского «Динамо» с 1950 по 1971 год, а с 1954 по 1967 год выступал за сборную СССР. За свою карьеру он стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз завоёвывал серебряные медали и однажды — бронзовую. Трижды становился обладателем Кубка СССР в составе клуба.

В составе национальной сборной Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960 года, а также завоевал серебро на чемпионате Европы 1964 года. Он участвовал в трёх чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), лучший результат команды — четвёртое место в 1966 году.

Яшин остаётся единственным вратарём в истории, удостоенным премии «Золотой мяч» (в 1963 году). Легендарный спортсмен скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

