Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
Чемпион мира, француз Поль Погба может быть отстранен от футбола на срок до четырех лет, сообщила Sky Sport Italia.
Как отмечается, проба «Б» игрока туринского «Ювентуса» подтвердила ранее полученный положительный результат.
Погба 11 сентября уже был временно отстранен из-за положительного допинг-теста. После того, как проба «А», взятая у спортсмена после матча Старой сеньоры с «Удинезе» 20 августа, показала наличие в крови запрещенных веществ.
По данным Национального антидопингового трибунала Италии, в допинг-пробе футболиста обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона», что говорит о внешнем происхождении обнаруженных соединений.
Ранее российскую бегунью дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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