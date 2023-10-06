Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга

Как отмечается, проба «Б» игрока туринского «Ювентуса» подтвердила ранее полученный положительный результат.

Погба 11 сентября уже был временно отстранен из-за положительного допинг-теста. После того, как проба «А», взятая у спортсмена после матча Старой сеньоры с «Удинезе» 20 августа, показала наличие в крови запрещенных веществ.

По данным Национального антидопингового трибунала Италии, в допинг-пробе футболиста обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона», что говорит о внешнем происхождении обнаруженных соединений.

Ранее российскую бегунью дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

