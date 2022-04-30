Влиятельный футбольный агент Мино Райола умер
Известный футбольный агент Мино Райола скончался. Об этом сообщили родственники в его Twitter.
«С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков», — отмечается в заявлении.
54-летний агент работал с мировыми звездами: Златаном Ибрагимовичем, Полем Погбой, Неймаром и другими.
28 апреля в итальянских СМИ появились сообщения о смерти Райолы, но агент лично опроверг эту информацию. Тогда он отметил, что его «убивают» второй раз за четыре месяца.
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