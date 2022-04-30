Влиятельный футбольный агент Мино Райола умер

«С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков», — отмечается в заявлении.

54-летний агент работал с мировыми звездами: Златаном Ибрагимовичем, Полем Погбой, Неймаром и другими.

28 апреля в итальянских СМИ появились сообщения о смерти Райолы, но агент лично опроверг эту информацию. Тогда он отметил, что его «убивают» второй раз за четыре месяца.



