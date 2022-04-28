Скончался известный футбольный агент Мино Райола

Известный нидерландский футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54-лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает Sports.ru.

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Так, Райола представлял интересы популярных футболистов, таких как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд. В 2020 году он был признан одним из самых влиятельных футбольных агентов мира.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане. Позднее эту информацию опровергло его окружение. По их данным, Райола проходил обычный медосмотр.

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ФОТО: WIKIPEDIA
ТЕГИ:ФутболНидерланды
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